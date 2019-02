Omgeving Efteling maakt bezwaar tegen uitbreiding park: 'Het natuurgebied gaat naar de klote!'

Lia Koek is een van de mensen die vandaag bezwaar heeft gemaakt bij de Raad van State tegen de plannen. Twaalf jaar geleden kwamen zij in Kaatsheuvel wonen, dichtbij het park. Maar dat zij zoveel overlast zou hebben, had ze nooit kunnen bedenken. "Ken je de Fata Morgana?", vraagt ze aan verslaggever Rogier van Son. "Ik hoor dat nummer de héle dag door; inmiddels kan ik hem dromen!"

In de achtertuin

De overlast is volgens Koek inmiddels ondraaglijk geworden. "Het verkeer moet hier over een landweggetje en daardoor staan er vaak files. Als ze uitbreiden wordt dat natuurlijk alleen maar erger." Philip van Hilst woont in dezelfde omgeving als Koek en maakte ook bezwaar. "Uitbreiden is prima, het is natuurlijk een mooi park. Maar ze willen nu campers neer gaan zetten, in het gebied dat grenst aan mijn achtertuin!"

De Efteling wil een bungalowpark aan gaan leggen. En over die plannen kunnen Koek en Van Hilst kort zijn: "Heel de natuur en de rust die hier hangt, gaat dan naar de klote!" Nu heeft Koek vanuit haar huis een weids uitzicht, wanneer dat park wordt gerealiseerd is dat afgelopen. "Ze willen in dat park ook uitkijktorens gaan bouwen van vijftien meter hoog. Dan is je privacy ook nog weg", valt Van Hilst haar bij.

Positieve zitting

De advocaat van de bewoners, Marnix Wolf, is blij met de zitting van donderdag. "We hebben in elk geval voor elkaar gekregen dat de Efteling geen stappen mag ondernemen om het bestemmingsplan uit te voeren. Dus ze mogen geen vergunningen aanvragen of attracties laten bouwen tot die tijd."

De Efteling heeft volgens Wolf de bewoners wel een bod gedaan om ze uit te kopen. "Maar mijn cliënten wonen heel mooi en vaak al hun hele leven daar. Ze laten verhuizen hiervoor vraagt daarom nogal wat van ze. Het was daarom ook geen redelijk bod dat het park deed en nadien wilde de Efteling ook niet meer met de bewoners aan tafel." Naar verwachting doet de rechter in het begin van 2020 uitspraak in deze zaak.