NAC-commandopost deelde bij rellen Willem II signalen over mogelijke confrontatie niet met politie

BREDA - De NAC-commandopost heeft bij de wedstrijd NAC-Willem II in oktober 2018 een eerste signaal dat beide supportersgroepen met elkaar op de vuist zouden gaan niet gedeeld met de politie. De Bredase club vroeg alleen aan de supportersbegeleiders van Willem II om uit voorzorg een linie op te stellen. Dat gebeurde in de bussluis aan de kant van de Tilburgse supporters.

Omdat nieuwe aanwijzingen voor een vechtpartij uitbleven liet de commandopost het daarbij. Na de wedstrijd ontstonden er rellen, waarbij in totaal dertig supporters zijn aangehouden.

NAC, Willem II, de gemeenten Breda en Tilburg, politie en het openbaar ministerie namen in de afgelopen periode de gebeurtenissen voor, tijdens en na de wedstrijd onder de loep. Op de website van NAC staat hiervan een uitgebreid verslag.

LEES OOK: Zes Willem II-supporters opgepakt voor rellen bij NAC Breda, ook vernieler brandblusser vastgezet

Langer in uitvak

Had de NAC-commandopost wel de signalen over de mogelijke confrontatie met de politie gedeeld, dan had er nog ingegrepen kunnen worden. In dat geval hadden de Tilburgse beveiligers eerder een linie kunnen vormen en hadden agenten plaats kunnen nemen bij de uitgang van Vak G, het supportersvak van NAC. Ook had er dan nog besloten kunnen worden om de Tilburgse supporters langer in het uitvak te laten zitten.

Meer aanhoudingen

In de weken na de wedstrijd hield de politie dertig relschoppers aan: 23 NAC-supporters en 7 Willem II-supporters. De politie verwacht nog meer aanhoudingen. Justitie moet nog bepalen welke supporters vervolgd gaan worden.

Supporters uit het Tilburgse en Bredase kamp hebben inmiddels een stadionverbod gekregen. De burgemeesters Depla (Breda) en Weterings (Tilburg) kunnen de supporters ook nog een omgevingsverbod opleggen.