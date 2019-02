Deel dit artikel:













Ouder echtpaar Budel-Schoot in tranen: medaillon met foto en haarlok overleden zoontje gestolen Niet het medaillon uit het verhaal. (foto: Tiffany's)

BUDEL-SCHOOT - “Alsof er een bom was afgegaan.” Een echtpaar op leeftijd uit Budel-Schoot kwam maandagavond thuis na een ziekenhuisbezoek en wist niet wat ze aantrof. Hun hele huis was ondersteboven gehaald. Tot hun grote schrik was het gouden medaillon met foto en haarlok van hun overleden zoontje gestolen. Nu doet het echtpaar een emotionele oproep om het medaillon terug te krijgen: “Ik verwacht eigenlijk niet dat het iets oplevert.”

Geschreven door Bert van Doorn

Vijftig jaar geleden overleed hun zoontje. Hij was toen vijftien maanden oud. Liever vertelt het echtpaar niet wat er toen precies is gebeurd omdat het nare herinneringen naar boven brengt. ‘Veilig in het doosje’

Ter nagedachtenis aan hun zoon werd een foto en een haarlok bewaard in een gouden medaillon. Die foto werd veilig opgeborgen in een juwelenkist. “Mijn vrouw had het medaillon nooit om”, vertelt de man. “Ze keek er af en toe naar. Verder bleef het medaillon altijd veilig in het doosje zitten.” ‘Uur eerder ingebroken’

Bij de inbraak zijn voornamelijk sieraden meegenomen. Vermoedelijk heeft de inbreker niet in de gaten gehad dat er iets van grote emotionele waarde in het juwelendoosje zat. “Daarvoor moet je echt in het doosje wroeten.” “Ik hoop dat het boven water komt'' - Het echtpaar doet een emotionele oproep om hun medaillon terug te krijgen. Het echtpaar kwam maandagavond rond acht uur thuis. “Wij denken dat er een uur eerder is ingebroken. Een kozijn was kapotgemaakt. Voornamelijk sieraden zijn meegenomen.” ‘Hopelijk haalt het iets uit’

Nu doet het echtpaar een oproep om alsjeblieft het medaillon (anoniem) terug te geven. Er is helaas geen foto van het medaillon. “Er zit een klein hoefijzertje aan de buitenkant en het is ongeveer 2 bij 2,5 centimeter groot. Aan de ene kant zit een fotootje van onze zoon en aan de andere kant een haarlok”, beschrijft de vrouw. “Ik hoop dat het boven water komt maar ik verwacht eigenlijk niet dat het iets oplevert.” Op verzoek van het echtpaar zijn hun namen niet genoemd. Deze zijn bekend bij de redactie.