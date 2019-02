Wie verdient er een wildcard voor de Kies Je Kraker-verkiezing?

De lijst zal uiteindelijk bestaan uit 33 liedjes, dus dat betekent dat er nog 3 felbegeerde plekken te vergeven zijn. Ken jij een kraker die echt niet op de lijst mag ontbreken? Laat dan van je horen!

De jury had ook dit jaar weer de nodige discussies over welke 30 liedjes er sowieso in de lijst moesten. Alle liedjes werden beluisterd en beoordeeld. Dit jaar was er een 7-koppige jury met onder anderen René Schuurmans, Maarten Kortlever (juryvoorzitter) en zelfs twee carnavalvierende Brabanders die via een Facebookactie mee mochten jureren.

De 7-koppige jury. (foto: Omroep Brabant)





'Enorm aanbod'

Ook dit jaar kan het publiek weer een belangrijke rol spelen in de felbegeerde Kies Je Kraker-verkiezing. Dit gaat via wildcards. Edwin van Loon, muziekredacteur bij Omroep Brabant, zegt hierover: "Het aanbod was dit jaar weer enorm. Dat carnaval leeft dat merk je aan de hoeveelheid inzendingen die wij per mail of per post hebben ontvangen."

Van Loon vervolgt: ''Vanwege het grote aanbod mis je soms wel eens een liedje dat achteraf gezien toch in de Kies Je Kraker-lijst zou moeten staan. En het kan natuurlijk zijn dat sommige Brabanders het niet eens zijn met de keuze van de jury. Door het inzetten van de drie wildcards proberen we dat te ondervangen. Uit alle stemmen wordt uiteindelijk een top 3 van liedjes gemaakt. Deze worden aan de Kies Je Kraker-lijst toegevoegd.''

Hoe doe je mee?

Mis jij een carnavalsnummer in de top 30? Mail dan jouw nummer naar kiesjekraker@omroepbrabant.nl. Dit kan tot en met zondagnacht twaalf uur.

Maandagochtend worden de stemmen geteld. Jordy Graat zal om 11 over 11 op de radio bekend maken welke 3 liedjes de meeste stemmen hebben gekregen en alsnog mee doen met de Kies Je Kraker-wedstrijd.

Top 30

Adje Ambiance – Pater Pient

Alex – Kus me snel

BC de Kits – Lekke tuub

Chef Soldaat – Stuiter stormbaan

CV de Kapotte Kachels – Terug over de Maas

Deurzakkers – Wij doen het licht wel uit

Dun Tjappies - De stagiaire heet'um gère

Edrie – Frietboer

Feestteam – Toet Toet, ik kom eraan

Frank Hoek – Ik zeg houdoe

Gebroeders Ko – Nooit meer doen

Gebroeders Rossig – Alie Exprezz

Gullie – Brabant mijn land

Huub Hangop – Wip Wap

Jeroen van Zelst – Laat ze maar kletsen

Jettie Pallettie – Lieve sgat

John & Rini – Het leven moeten altijd een feestje zijn

Johnny Purple – Is ’t Al-aaf!

Kornuiten & Co – Ga je met me mee?

Lamme Frans – De zuipschuit

Lawineboys – Onze kroeg

Los Toperos – Code geel code rood

Mosterd na de maaltijd – Ik zie geen fluit

Muchos Begaoijos – De muts

Niek & Danny – Vervloge jaore

PartyFriex – Ik heb gezopen

Randy Watzeels -Van drinken krijg je dorst

Rob van Daal – Ivanhoe

Veul gère – Stripke veur

Vieze Jack – De Jack Express

Je kunt de 30 geselecteerde liedjes al beluisteren via deze link.