Keurmerk en stewards moeten kwaliteit taxivervoer in Breda naar hoger plan tillen

BREDA - Breda krijgt in het komend najaar een eigen taxikeurmerk. Het keurmerk wordt verplicht voor de Bredase taxichauffeurs en moet de kwaliteit van het taxivervoer in de stad verbeteren. De nieuw opgerichte Stichting Kwaliteitstaxi Breda (SKB) gaat de komende maanden het keurmerk vormgeven. Dat laat de gemeente Breda donderdag weten. Oud-politiechef Paul Martens wordt voorzitter van de nieuwe stichting.

In de afgelopen jaren waren er regelmatig problemen bij de opstapplaatsen bij het station, de Oude Vest en de Nieuwe Prinsenkade. Er waren met name klachten over de gastvrijheid en klantvriendelijkheid bij de taxibedrijven.

Daarnaast klaagden de taxibedrijven over chauffeurs van buiten de stad die bijvoorbeeld tijdens drukbezochte evenementen als carnaval en Breda-Jazz gemakkelijk een tijdelijk Taxipas konden krijgen en daarmee in de stad konden rijden. Dat zorgde soms voor de nodige onrust.

Om voor het keurmerk in aanmerkingen te komen moeten taxichauffeurs eerst een speciale Bredase cursus volgen ofwel niet alleen de snelste route kennen in de stad, maar ook weten wat de stad nog meer te bieden heeft. Daarnaast moet een taxi door de dakverlichting duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

Breda wil ook de kwaliteit van het taxivervoer blijven bewaken. Zo zullen mystery guests de klantvriendelijkheid en de gastvrijheid van de chauffeurs beoordelen. En bij de taxistandplaats aan de Nieuwe Prinsenkade worden taxi-stewards ingezet die gaan toezien op het plaatselijke taxivervoer.

Het nieuwe taxikeurmerk wordt pas na de zomer ingevoerd, daardoor wordt er tijdens carnaval en Breda-Jazz nog gewerkt met de tijdelijke Taxipas .