Nog een keer allemaal samen in één optocht: doe mee met de Kullekestocht!

Omroep Brabant vraagt alle eenlingen en duo's uit van de carnavalsoptochten in Brabant om mee te lopen. De Kullekestocht begint op zondag 31 maart om 14.11 uur. De optocht vanuit Molenschot is ook live op televisie, radio en Facebook te volgen. Christel de Laat en Jordy Graat presenteren de uitzending.

Betty en Jordy op het podium met de winnaars van de Kullekestocht

Mooi in al haar eenvoud

Vorig jaar wilden we tijdens carnaval 2018 iets doen rondom halfvasten. We neusden wat rond en zagen bij onze collega’s van L1, de regionale omroep van Limburg, de ‘Einzelgängersoptocht’. Elk jaar komen tientallen eenlingen en duo’s uit heel Limburg naar een plek toe om nog eenmaal hun act en creatie te tonen. Mooi in al haar eenvoud. Dat wilde Omroep Brabant ook.

Zo is de Kullekestocht ontstaan. Molenschot werd het toneel van de bonte stoet. Gabrina Kikkert, redacteur evenementen bij Omroep Brabant, vond het een ideale plek: ‘’Molenschot is centraal gelegen, enorm mooi en uitermate Brabants. De gemeente was meteen enthousiast en bracht ons in contact met de Molenschotse carnavalsstichting de Papslokkers. We werden overdonderd door het enthousiasme en de medewerking.’’

Er valt heel wat te lachen tijdens de Kullekestocht

Aanmelden

Zo trok op 11 maart vorig jaar de eerste Kullekestocht door Molenschot. Dit jaar doen we het weer. Om het feest compleet te maken, hebben we jouw hulp nodig. Doe mee! Alle eenlingen en duo’s die mee willen lopen, kunnen zich vóór 25 maart aanmelden via fijnfisjenie@omroepbrabant.nl.

Je hoeft natuurlijk geen deelnemers te zijn om de Kullekestocht van dichtbij mee te maken. Kom zondag 31 maart naar Molenschot op de optocht te bekijken. Zien we je daar?