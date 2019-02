Het bestaat echt in Brabant: 'Een kraamkamer voor de zomer'

“Wij maken van iets kleins een mooie plant voor in de tuin.” Eigenaar Jac van Dongen van het gelijknamige familiebedrijf in Oosteind is al maanden bezig met de zomer van 2019. “Vanaf oktober hebben we de eerste zendingen stekjes binnengekregen die we opkweken tot bloeiende planten. We hebben al zo’n 150.000 stekjes verwerkt en we verwachten er nog vijftigduizend.”

Ook de oer-Hollandse geranium komt uit het buitenland

De stekjes die bij Van Dongen worden opgekweekt tot volwassen planten komen uit alle delen van de wereld. “Uit Oeganda, Ethiopië, Israël en Kenia. De stekjes halen we daar omdat het klimaat beter is om stekjes van een moederplant te plukken en ook vanwege de kosten. Arbeidscapaciteit is daar goedkoper. Door de lonen in Nederland en Europa kan dat niet bij ons.”





Stekjes op de lopende band onderweg naar de 'groeikas'





Stekje voor stekje, voor stekje

De stekje worden per honderd stuks verpakt in een speciale plastic zak die weer in dozen worden verpakt. “In elke doos zitten circa 15.000 stekjes”, vertelt Jac van Dongen. Bij de kweker worden alle stekjes na aankomst, in eigen potjes, in enorme couveuses gezet. “De ideale temperatuur voor de plantjes ligt tussen de 20 en 24 graden.”

“Na de couveuse fase worden ze overgezet in iets grotere bloempotten en gaan naar een andere afdeling. Je zou kunnen zeggen de kleuter afdeling, daar groeien ze verder om als ze groot genoeg zijn opnieuw verpot te worden. In de kas zijn ze donderdag bezig om duizenden opgroeiende geraniums uit Ethiopië voor de derde en laatste keer te verpotten. Als dat is gedaan gaan ze via een lopende band op reis door de kas naar hun definitieve plek. In het filmpje hieronder zie je de geraniums op ‘doorreis’.









Kom in de Kas

Op 7 april doet Jac van Dongen met zijn bedrijf mee aan het evenement ‘Kom in de Kas'. Geïnteresseerden zijn dan welkom op de kwekerij voor rondleidingen en een ‘kijkje achter de schermen'.