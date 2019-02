Nieky Holzken bereidt zich voor op nieuw gevecht in Singapore en wil snel voor wereldtitel gaan

"Het liefst wil je dat zo snel mogelijk. Maar ze zijn nog bezig om meerdere vechters aan te trekken zodat ze daar een wereldtitel omheen kunnen bouwen", doelt Holzken op ONE Championship. Ondanks dat hij staat te trappelen om opnieuw de wereldtitel te veroveren, blijft Holzken nuchter. "Ik bekijk het echt per partij. Eerst dit obstakel overzien en dan door naar de volgende."

Holzken zal zondag afreizen naar Singapore en vrijdagmiddag staat hij tegenover Mustapha Haida, maar het maakt de kickbokser uit Helmond niet uit tegenover wie hij staat. "Als hij maar van dezelfde gewichtsklasse is, twee armen en twee benen heeft. Dan komt het goed."

Wachten

Op de wedstrijddag wordt Holzken al vroeg opgehaald door de organisatie. "Dan ben je daar al een paar uur van tevoren en ga je op een gegeven moment je handen tapen en jezelf klaarmaken voor het gevecht." Aangezien Holzken tijdens een van de laatste partijen in actie komt, weet hij niet precies hoe laat hij de ring in mag. Daardoor moet hij wachten. "Dat is wel irritant, ja. Soms heb je ook een te lange warming-up, omdat je te vroeg bent begonnen. Ik ben altijd wel blij als ik de ring in kan."

Holzken staat volgende week vrijdagmiddag Nederlandse tijd in de ring. De laatste dagen vult Holzken vooral met rusten en gamen. "Er is weer een nieuw spel uit sinds deze week dus ik heb al best wat gespeeld." De kickbokser ziet een carrière als professioneel gamer na zijn actieve boksloopbaan wel zitten. "Dat zal in ieder geval niet zo veel pijn doen."