Michael van Gerwen wint op eenvoudige wijze en is nog ongeslagen in Premier League

GLASGOW - Michael van Gerwen heeft ook de tweede wedstrijd in de Premier League winnend afgesloten. De darter uit Vlijmen versloeg Oostenrijker Mensur Suljovic en is nu de enige darter in de competitie die nog geen puntverlies heeft geleden.

Mensur Suljovic mocht de partij beginnen, maar het was Van Gerwen die de eerste leg wist te winnen en daarmee meteen zorgde voor een break. Ook in leg twee en drie liet Van Gerwen zien heel graag ook deze tweede partij te winnen. 'Mighty Mike' kwam in die derde leg wel even in de problemen. Maar Suljovic miste drie darts op de dubbels, waarna Van Gerwen mocht terugkomen voor dubbel zeven.

Tekst gaat verder onder de tweet.





Van Gerwen stond eigenlijk geen moment onder druk, maar toch miste hij een aantal darts op de dubbel waardoor Suljovic enigszins terug kon komen in de wedstrijd. De Oostenrijker pakte twee legs op rij, maar dat schudde Van Gerwen juist weer wakker.

'Mighty Mike' pakte de zesde leg en begon de zevende leg met een 180'er en een 140'er. Daarmee zette hij Suljovic al direct op achterstand en daardoor kon hij er 5-2 van maken. Van Gerwen gaf deze voorsprong niet meer uit handen en won uiteindelijk de tweede Premier League-wedstrijd met 7-3.

Foutloos

Daarmee is Van Gerwen de enige die na twee weken nog foutloos is. Achter Van Gerwen staan Gerwyn Price en Rob Cross. Laatstgenoemde is volgende week de tegenstander van Van Gerwen.