Kiki Bertens verliest kwartfinale WTA-toernooi Doha van Elise Mertens en kan naar huis Kiki Bertens (foto: VI Images).

DOHA - Kiki Bertens is uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Doha. De Bredase tennisster verloor van de Belgische Elise Mertens (6-4, 6-3), maar zette over het algeheel gezien een goede prestatie neer in Qatar.

Geschreven door Job Willemse

Dat heeft allemaal te maken met haar prestaties van vorig jaar tijdens het WTA-toernooi in Doha. Toen deed Bertens niet eens mee en daardoor telde deze punten extra mee voor de mondiale nummer acht. De kans is daardoor aanwezig dat Bertens opnieuw zal stijgen. Tekst gaat verder onder de tweet. Bertens moest na anderhalf uur Mertens de hand schudden. Ze bereikte de kwartfinales door Carla Suárez Navarro en Camila Giorgi te verslaan. Vooral tegen Giorgi toonden Bertens karakter door na een eerste kansloze verloren set (0-6) de wedstrijd volledig om te draaien en alsnog te winnen. Volgende week komt Bertens in actie bij het WTA-toernooi van Dubai, waar ze in 2018 in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Daardoor kan Bertens ook daar weer extra punten verdienen met betrekking tot de wereldranglijst.