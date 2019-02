Dode bij ongeluk op A59 bij Sprang-Capelle: auto botst achterop vrachtwagen en vliegt in brand

Rijkswaterstaat liet om kwart over negen weten dat het onderzoek van de politie naar de oorzaak van het ongeluk meer tijd in beslag nam dan in eerste instantie verwacht. Het was volgens een woordvoerder lastig aan te geven wanneer de weg kon worden vrijgegeven.. Dat de weg zo lang dicht was, had volgens haar echt te maken met het onderzoek en dus niet met bijvoorbeeld schade aan het wegdek.

Het ongeluk gebeurde tussen Waalwijk en Waspik in de richting van knooppunt Hooipolder. Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten die richting Breda wilden om te rijden via de A2, A65 en A58.













De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, laat een woordvoerder van de politie vrijdagochtend weten. Ook geeft hij aan nog niet veel te kunnen zeggen over hoe het ongeluk kon gebeuren. "Wat er precies is gebeurd, is nog redelijk onduidelijk", zegt hij. "De resultaten van het technisch sporenonderzoek moeten nog worden bekeken."

Er zijn volgens hem een aantal getuigen die de auto vlak voor het ongeluk hebben zien rijden. De politie hoopt ook dat zij wat meer informatie kunnen geven.