Dode bij ongeluk op A59 bij Sprang-Capelle: auto botst met truck en vliegt in brand, weg nog dicht Dode bij ongeluk op de A59. (Foto: FPMB)

WAALWIJK - Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A59 bij Sprang-Capelle is donderdagnacht een dode gevallen. De auto van het slachtoffer botste iets na middernacht achterop een vrachtwagen en vloog in brand. De bestuurder van de auto overleefde het ongeluk niet. Het is niet duidelijk of het gaat om een man of een vrouw. De weg is rond negen uur vrijdagochtend nog steeds dicht voor onderzoek.

Geschreven door Sandra Kagie

Rijkswaterstaat laat weten dat het onderzoek van de politie naar de oorzaak van het ongeluk meer tijd in beslag neemt dan in eerste instantie verwacht. Het is volgens een woordvoerder lastig aan te geven wanneer de weg kan worden vrijgegeven. Dat de weg nog dicht is heeft volgens haar echt te maken met het onderzoek en dus niet met bijvoorbeeld schade aan het wegdek. Het ongeluk gebeurde tussen Waalwijk en Waspik in de richting van knooppunt Hooipolder. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten die richting Breda willen om te rijden via de A2, A65 en A58.





Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht.