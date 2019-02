Deel dit artikel:













Schuur achter huis in 's Gravenmoer door brand verwoest, mogelijk asbest vrijgekomen De brand in 's Gravenmoer. (Foto: FPMB) Foto: Erik Haverhals / FPMB

'S GRAVENMOER - De vlammen sloegen donderdagnacht uit het dak van een grote schuur achter een huis aan de Hoofdstraat in 's Gravenmoer. De schuur is door de brand verwoest. In de schuur zouden volgens omstanders mogelijk een aantal auto’s staan. Er raakte niemand gewond. De brand ontstond iets na één uur.

Geschreven door Sandra Kagie

Bij de brand zou asbest zijn vrijgekomen. Hoeveel en waar het spul terecht is gekomen wordt onderzocht. Oorzaak brand onbekend

Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Na anderhalf uur had de brandweer het vuur onder controle. Tijdens het blussen was de Hoofdstraat afgesloten voor verkeer.