Raadsels rondom gewonde man in Tilburg, mogelijk slachtoffer van woningoverval Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is. Foto: Toby de Kort / De Kort Media

TILBURG - Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt op het Kamgarenplein in Tilburg. De man had een grote hoofdwond, maar hoe hij daar aan kwam, is voor de politie nog één groot raadsel. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Christel van der Meer

Op foto's is te zien dat het huis vol met bloed ligt. Ook is het ruitje van het keukenraam van buiten ingeslagen. En lijkt het hele huis overhoop te zijn gehaald, zo meldt een fotograaf die ter plaatse was. Glasgerinkel

Rond kwart voor één kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een woningoverval aan de Kasteeldreef, een straat achter het Kamgarenplein. Een buurman werd wakker van glasgerinkel en belde de politie. Later bleek dat het niet om de Kasteeldreef, maar om het Kamgarenplein ging. De politie rukte uit na de melding, maar het is nog niet duidelijk of er ook daadwerkelijk een woningoverval heeft plaatsgevonden. De man kon volgens de politie geen duidelijke verklaring afleggen over wat er gebeurd was. Er wordt onderzoek gedaan op het Kamgarenplein naar wat er zich nu precies heeft afgespeeld.