Erik de Ridder stopt als (kermis)wethouder in Tilburg en wordt baas van Waterschap De Dommel Erik de Ridder (Foto: gemeente Tilburg)

TILBURG - Wethouder Erik de Ridder van Tilburg wordt watergraaf. De Ridder wordt naar verwachting in het voorjaar benoemd als voorzitter van Waterschap De Dommel. Op dat moment stopt hij als wethouder in Tilburg. De Ridder was in de stad onder meer kermiswethouder.

Geschreven door Sandra Kagie

De Ridder (40) is sinds 2010 wethouder in Tilburg. Hij is bezig aan zijn derde termijn. Voordat hij wethouder werd, was hij in 2009 korte tijd raadslid in de stad. Op dit moment is hij tweede loco-burgemeester met in zijn portefeuille zorg, welzijn, sport, evenementen en emancipatie en integratie. De Ridder noemt het 'een voorrecht' dat hij wethouder mocht zijn in zijn eigen stad. "Ik ga de laatste maanden genieten van mijn bijzondere ambt in onze prachtige stad", laat hij weten. 'We zullen hem gaan missen'

Burgemeester Theo Weterings stelt dat Tilburg met het vertrek van De Ridder 'een stevig bestuurder met hart voor de stad verliest'. "Negen jaar lang heeft Erik zich met hart en ziel ingezet voor Tilburg. We zullen hem gaan missen", zegt hij.

Onder meer de burgemeesters van Breda en Den Bosch feliciteren hun collega-bestuurder met zijn nieuwe baan.





Het is nu aan de fractie van het CDA om een voordracht aan de gemeenteraad voor een opvolger van De Ridder te doen.