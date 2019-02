NAC-supporters helpen zoeken naar vlag met naam van overleden supporter De Graafschap

De vlag heeft emotionele waarde en wordt opgehangen bij alle uit- en thuiswedstrijden van De Graafschap. Dit ter nagedachtenis aan de overleden De Graafschap-fan Gerben Eskes, die in augustus vorig jaar tijdens zijn vakantie in El Salvador overleed.

Emotionele waarde

"Gerben was een goede vriend van mij", zegt Geert-Jan Kettelarij, initiatiefnemer van de zoektocht. "De vlag van de Achterhoek had hij eigenlijk gekocht om op te hangen op zijn school waar hij sportleraar was. We hebben zijn naam er een paar dagen na zijn overlijden op geschilderd en nemen de vlag nu altijd mee naar alle wedstrijden van De Graafschap. Hij zou die wedstrijden ook hebben bezocht. De emotionele waarde van de vlag is groot voor ons."

De vrienden Gerben Eskes (l) en Geert-Jan Kettelarij (r).

Vlag raakt kwijt en gaat richting Zundert

Uiteraard hing de 'Eskes-vlag' op 1 februari ook tijdens de wedstrijd De Graafschap-NAC op. Maar na dat duel ging het mis. "Ik waak over de vlag", vertelt Kettelarij. "Na de wedstrijd nam ik die dan ook mee naar de kantine waar we een biertje hebben gedronken, ook met wat NAC'ers. Omdat ik een week later niet naar de uitwedstrijd tegen Feyenoord kon, gaf ik hem mee aan mijn vriend Simon. Die fietste naar zijn huis en merkte daar aangekomen dat de vlag was verdwenen. Later bleek dat de vlag bij de fietsenstalling was gevallen."

Een zoektocht leverde niets op, maar bij nader onderzoek bleek dat de vlag richting Brabant was. "De vlag is bij de fietsenstalling opgepikt door een andere De Graafschap-supporter. Die had wat gedronken, was wat baldadig en heeft de vlag vastgemaakt aan een busje dat uit Brabant kwam. Aan de ruitenwissers of aan de antenne, dat weet ik niet. Het busje vertrok met de vlag."

De 'Eskes-vlag' gaat ook altijd mee naar uitwedstrijden.





Hulp van NAC-supporters

De supporters van De Graafschap en NAC hebben een goede band met elkaar en de hulp van de Bredase aanhang werd dan ook ingeschakeld. Via Twitter en Facebook kwam er al snel een zoektocht op gang. Het busje bleek gehuurd bij een bedrijf in Zundert, maar daarna loopt het spoor dood.





Heb je tips heeft over de inzittenden van het gehuurde NAC-busje of andere informatie heeft over de 'Eskes-vlag' neem dan contact op met verslaggever Ronald Sträter via 040-29494949.