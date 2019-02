Deel dit artikel:













Warmetruiendag? Nee joh, lente! Net als donderdagmiddag wordt het ook vanmiddag lenteachtig. (Archieffoto: Corina Magielse)

EINDHOVEN - Het mag vandaag dan wel warmetruiendag zijn, maar na een koud begin is het vanmiddag toch echt lente. In onze provincie kan de temperatuur oplopen tot vijftien en in het uiterste zuidoosten zelfs zestien graden. Rokjesdag is nog wat voorbarig, maar die warme trui kan in de loop va de ochtend dus echt wel uit.

Geschreven door Sandra Kagie

Na een zonnige middag koelt het vrijdagavond alweer vrij snel af. Verstandig dus om die warme trui wel even bij de hand te houden. MeteoGroup verwacht dat het in de nacht naar zaterdag op de meeste plekken boven nul zal blijven. Ook de komende dagen is het in de ochtend telkens fris, maar voelt het 's middags aan als lente. Ga dus lekker naar buiten wanneer je de kans hebt en geniet van het heerlijke zonnetje.