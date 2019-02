Vrouw (90) wordt wakker van inbreker naast haar bed en belt 112 terwijl hij nog binnen is

ZUNDERT - Een hoogbejaarde vrouw uit Zundert is zich donderdagavond kapot geschrokken toen er een inbreker naast haar bed stond. De vrouw is niet gewond geraakt bij de overval. Er zijn onder meer sieraden en waardevolle documenten meegenomen.

Het 90-jarige slachtoffer lag te slapen in haar huis aan de Zilverwiek in Zundert toen ze rond half elf wakker werd van een geluid. Toen ze haar ogen opendeed, zag ze een man naast haar bed staan. Hij was in haar nachtkastje aan het rommelen.

"Ze riep: 'wat doe je hier? Wegwezen', maar dat maakte weinig indruk op de inbreker", vertelt een woordvoerder van de politie. De man ging onverstoorbaar verder met zoeken naar waardevolle spullen.

Inbreker vertrekt rustig

De vrouw stond vervolgens op uit bed en liep naar de woonkamer. Ook daar waren lades en kastjes doorzocht. Ze pakte de telefoon en belde 112. Ook hier was de inbreker niet van onder de indruk: hij ging er op z'n gemakje via de achterdeur vandoor.