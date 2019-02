'De wolf is welkom in Brabant, maar schapen moeten beschermd zijn'

Er zijn maar zes tot acht plekken in Nederland die als leefgebied kunnen dienen voor de wolf. Toch worden er al voorzorgsmaatregelen getroffen, voor als de wolf die plekken bereikt.

"De provincies hebben allemaal met elkaar rond de tafel gezeten samen met mensen die betrokken zijn. De wolf is namelijk terug, en daarom moet er besproken worden hoe we daarmee omgaan. Uiteindelijk is er gezegd: de wolf is welkom in Nederland, maar we moeten wel regelingen maken voor eventuele schade die hij kan aanrichten aan bijvoorbeeld schapenhouderijen. Het moet gewoon geregeld worden dat die mensen zonder schade komen te zitten'', aldus boswachter Mari de Bijl.

Kers op de taart

Bosbeheer laat zich, ondanks de minder positieve verschijnselen van de wolf, toch positief uit over de terugkomst van de wolf. ''Als natuurbeschermer zie ik het als de kers op de taart van het natuurbeheer van de laatste dertig jaar. We hebben allerlei natuurgebieden aan elkaar geknoopt, zodat dieren vanuit het buitenland hier naartoe kunnen verplaatsen. ja, dan zijn wij hier gewoon heel erg blij mee.''

Schapenhouders minder blij

Mensen die schapen houden zijn minder blij met de komst van de wolf. ''Het probleem is dat je straks loslopende wolven hebt, die zijn hongerig en gestrest. De wolven komen bij zo'n schapenkudde, springen over het hekje en gaan eten. Als we pech hebben is het zó onrustig dat de wolf er nóg een paar dood maakt. Ja, daar maken wij ons zorgen over'', aldus Saskia Duives, van schapenhouderij LTO Nederland.

Volgens Saskia nemen de preventiemaatregelen van de provincie de problemen die de wolf met zich meebrengt niet weg. ''Kijk, voor Nederland is de wolf misschien een nieuw fenomeen, maar in de landen om ons heen hebben ze daar al heel veel ervaring mee. Er is gewoon geen enkel hek wat die wolf tegenhoudt. En bovendien willen wij zulke hekjes helemaal niet in de natuur."

Volgens Duives zijn er grote investeringen nodig om andere dieren te beschermen van de wolf. De schapen moeten bijvoorbeeld in overdekte stallen, en daar valt ook iets over te zeggen volgens Saskia Duives. "Onze schapen zijn 365 dagen per jaar buiten in de natuur, maar de wolf jaagt de schapen in de stallen."