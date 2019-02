Spuuglelijk en niet weg te krijgen, welkom op Mols Parking

BREDA/OSS - Mols Parking werd dertig jaar geleden aangelegd in de binnenstad van Breda. Reuze handig, want vlakbij alle winkels, en dus hoef je niet ver te lopen met je boodschappen naar de auto. Maar een groeiende groep Bredanaars, én de gemeente, is het spuuglelijke terrein inmiddels een doorn in het oog.

De stichting Stadslab - een groep betrokken Bredanaren - wil dat er nu eindelijk iets gebeurt. "In de mooiste binnenstad van Brabant ligt een kale vlakte volgepakt met blik, dat vinden heel veel Bredanaars een vervelende zaak", zegt Henk Schol van Stadslab. "In een buitenwijk maak je je hier minder druk over, maar dit is een plek met enorm veel potentie. Binnen de historische contouren van de stad wil je niet zo'n asfaltvlakte."

Probleem: de eigenaren van het terrein zijn twee vastgoedontwikkelaars die er acht jaar geleden tientallen miljoenen voor op tafel legden. Zij zijn helemaal niet happig om hun jaarlijkse parkeeropbrengsten zomaar op te geven.

'Dit kan je niet maken'

Toch houdt dat de heren van Stadslab niet tegen om na te denken over alternatieven voor het terrein. In opdracht van de gemeente werken ze nu aan plannen die moeten leiden tot discussie: "Ik denk niet dat je het kan maken om een terrein zo lang braak te laten liggen en alleen maar parkeergeld op te halen."

Is het echt nodig om je zo druk te maken over een parkeerterrein in de stad? Stadsarchitect van Oss Martin Hagreis denkt van wel. Een mooie binnenstad is volgens hem een belangrijk wapen om stadscentra in leven te houden. "We moeten op een andere manier gaan nadenken over de binnenstad. Vroeger gingen mensen hoe dan ook wel shoppen in de stad. Maar nu kunnen ze dat ook via internet doen. De binnenstad is nu meer een beleving."

Lelijke V&D

In Oss kocht de gemeente afgelopen jaar daarom de oude V&D op, dat al jaren geleden werd verkozen tot lelijkste gebouw van de stad. Hagreis: "Voor een deel was dat omdat ze het een heel lelijk gebouw vonden. Maar er is ook een hele bewuste koers ingezet om het centrum mooier te maken." De boel gaat binnenkort tegen de vlakte om plaats te maken voor een woontoren en een cultuurhuis.

In Breda zijn ze nog lang niet zover. Maar ideeën zijn er wel. Het Stadslab geeft nu twee 'voorzetten' voor een nieuwe invulling en hoopt dat de Bredase bevolking daar over meedenkt. De twee keuzen: een soort campus waarbij het terrein een parkachtige uitstraling krijg, of een plan waarbij er vooral woningen komen.

Schol hoopt dat zijn plannen de eigenaren 'verleiden' om actie te ondernemen: "Van: jongens, kom nou op, de stad laat zien dat ze er iets mee wil. Stap op die trein en neem ook een beetje maatschappelijke verantwoordelijkheid."

Reactie Dura Vermeer en BPD

Vastgoedbedrijven Dura Vermeer en BPD die het terrein beheren hebben in een schriftelijke reactie laten weten dat er nagedacht wordt over een nieuwe inrichting van Mols Parking, maar dat dat zeker nog jaren zal duren. "Hoe de visie van Stadslab hierin een plek kan krijgen, zal met de diverse betrokken partijen nader moeten worden bekeken."