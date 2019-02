Made kan niet zonder de carnavalskrant en tekenaar Piet Gouverneur

De redactievergaderingen bij van carnavalskrant de Mayenèrs gaan gepaard met een pintje en veel grappen en grollen. Toch zitten de negen redactieleden niet stil. Vanaf september zijn ze al bezig met carnaval en maken ze een krant van bijna honderdveertig pagina’s dik.

Hoofdredacteur Dennis de Bok: "Er staat eigenlijk alles in wat je moet weten als je carnaval komt vieren in Made. Heel belangrijk is de advertentiecampagne. Daarnaast willen we er als redactie voor waken dat het geen reclameblaadje wordt, dus genoeg leuke carnavaleske stukken. Zo hebben we een vaste illustrator en die maakt mooie tekeningen."

Piet Gouverneur, de koning van de illustraties

Die illustrator is Piet Gouverneur. Zo'n veertig tekeningen kwamen er dit jaar uit zijn vingers. Piet gaat al lang mee. Hij is nu 73 jaar, maar toen hij 20 jaar was, maakte hij al tekeningen voor de krant. Dat ging er toen heel anders aan toe.

"Toen werkte ik handmatig omdat er nog geen computers bestonden. Alle advertenties moesten met de hand getekend worden. Niemand had zelf computergemaakte advertenties. Het werk is nu vele malen leuker, omdat ik me nu alleen hoef te concentreren op de tekeningen."

Tekenbaas Piet maakte een portret van Betty en Jordy





Belangrijk voor het carnaval

De krant is natuurlijk geschreven in dialect en staat vol kleine grapjes. Hij is overigens erg belangrijk voor het carnaval in Made, want door de advertentie-inkomsten kunnen evenementen zoals de optocht gefinancierd worden. Dennis: "Ik denk dat wij een krant hebben waar wij voor een klein dorpje erg trots op mogen zijn."

