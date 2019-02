Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verkeerscontrole Breda: rondrijden met mobieltje in je hand, zonder rijbewijs of zonder kenteken Controle onder stralend blauwe lucht. (Foto: @politieteamweerijs

BREDA - In de wijk Heuvel in Breda is vrijdagochtend een verkeerscontrole gehouden. Aanleiding daarvoor was een flink aantal meldingen van omwonenden over gevaarlijke verkeerssituaties op en rond het Dr. Struyckenplein, waar verschillende winkels zijn gevestigd. Tijdens de controle werden zeven chauffeurs betrapt op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

De controle werd gehouden op de Dr. Struckenstraat, die grenst aan het plein waar het winkelcentrum zit. De politie constateerde verschillende overtredingen. In totaal werden vijftig processen verbaal opgemaakt. Zo reden er onder meer vier mensen zonder rijbewijs, en werd in 25 gevallen geen autogordel gedragen. Ook was twee keer de verzekering niet in orde en reed er iemand rond zonder nummerbord.