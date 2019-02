A50 dicht tussen Nistelrode en Ravenstein na twee ongelukken met vrachtwagens

NISTELRODE - De A50 tussen Nistelrode en Ravenstein is vrijdagmiddag volledig afgesloten na twee ongelukken met meerdere vrachtwagens.

Twee vrachtwagens botsten vrijdagmiddag op elkaar ter hoogte van Ravenstein. Er ontstond een flinke file, waar niet veel later een vrachtwagen op in reed. De weg is volledig afgesloten en de vertraging loopt nog steeds flink op. De hulpdiensten zijn aanwezig. Ook zijn er twee traumahelikopters geland om hulp te verlenen.

Door de ongelukken is er ook vertraging op andere snelwegen. Op de A59 tussen knooppunt Zonzeel en Oss sta je drie kwartier vast. Op de A326 tussen Nijmegen en Ravenstein tien minuten.

De ANWB laat weten dat de A50 bij Ravenstein, richting Oss weer vrij is. De andere kant op, richting Nijmegen, is de weg bij knooppunt Paalgraven waarschijnlijk tot tien uur vanavond afgesloten.