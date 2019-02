Heerlijk lenteweer betekent ook het begin van het hooikoortsseizoen

Het is lente deze week, niet volgens de kalender, maar wel als je naar buiten kijkt en ook de mensen die last hebben van hooikoorts voelen dat het lekker weer is. Voor hen betekent het óók een loopneus en tranende ogen. Geen nood, er is iets aan te doen.

Een op de vijf mensen heeft last van hooikoorts. Ongeveer de helft van hen krijgt klachten van gras en de andere helft heeft last van bomen die in bloei staan. Op het moment bloeien de hazelaar en de eik en ook de berk komt aan. Wat betekent dat een op de tien Nederlanders al snotterend rondlopen.

Anja Coolen is longfunctielaborant in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Zij doet onderzoek naar pollen en hooikoorts en biedt immunotherapie aan voor mensen die extreme klachten hebben. Anja ziet dus veel hooikoortspatiënten en heeft al veel klachten gehoord de afgelopen week. "De temperatuur schiet omhoog, zeker dit weekend zullen er veel knoppen openschieten, waardoor mensen klachten gaan ervaren."

Explosieve groei

Op de longpoli in het Elkerliek merken ze dat er steeds meer mensen last hebben van hooikoorts: Anja: "Ik heb het idee dat er explosieve groei is. Er is een enorme toename sinds 5 jaar geleden. En we weten niet goed hoe dat komt." Speculerend wil de laborant wel zeggen dat mogelijk de toename van CO2 in de lucht een rol speelt. "Dat kan een trigger zijn, de weerstand van mensen wordt minder en dan is de kans groter dat gevoeligheid voor gras en bomen opspeelt."

Hooikoorts is te herkennen aan een loopneus, niezen, vermoeidheid, tranende ogen en een algeheel malaisegevoel. Typisch voor hooikoors is dat iemand zich de ene dag beroerd voelt en een dag later, als het geregend heeft, er juist niets aan de hand is. Een huisarts kan pilletjes of neusspray voorschrijven die helpen bij de ergste klachten.

Immunotherapie

Sommige mensen hebben niet genoeg aan de pilletjes van de dokter. Voor hen is het voorjaar zo'n beproeving, dat ze niet meer kunnen functioneren. Zij kunnen terecht in het Elkerliek voor immunotherapie. Zij worden dan geïnjecteerd met de stoffen waar ze allergisch voor zijn, zodat ze weerstand opbouwen. De therapie is succesvol, maar tijdrovend, het traject duurt drie tot vijf jaar.

Tips

Ook je gedrag aanpassen kan hooikoortsklachten verminderen. Hou ramen en deuren gesloten, zodat de pollen buiten blijven. Was je haren voor het slapen gaan, om de pollen die zijn blijven hangen er uit te wassen. Stofzuig je huis regelmatig en, misschien wel de beste tip: ga op vakantie naar zee, want daar zijn minder pollen.