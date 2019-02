Deel dit artikel:













Auto te water bij veerpont Vierlingsbeek was tragisch ongeluk, onderzoek is afgerond De auto raakte te water bij de veerpont tussen Vierlingsbeek en Bergen. (Foto: Hannelore Struijs/Omroep Brabant)

VIERLINGSBEEK - De auto die zondagavond 13 januari in het water reed bij de veerpont tussen Vierlingsbeek en Bergen, had geen technisch mankement. Er is sprake van een tragisch ongeluk, bevestigt de politie in Limburg. Het onderzoek is afgerond.

Geschreven door Bart Elzendoorn

In de auto zat een gezin uit Vierlingsbeek. De moeder overleefde het ongeluk niet. De schipper van de veerpont zag rond half acht een auto aan de Bergense kant van de veersteiger het water in glijden. Hij waarschuwde vervolgens de hulpdiensten. Rond negen uur werd het lichaam van het slachtoffer uit het water gehaald. LEES OOK: Het ging al vaker bijna mis op veersteiger Vierlingsbeek, schipper pleit voor maatregelen Onderkoelingsverschijnselen

De vader en een zoon werden met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht. LEES OOK: Vrouw zat zelf achter het stuur van auto tijdens fatale ongeluk bij veerdienst Vierlingsbeek-Bergen