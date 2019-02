Willem II-verdediger Diego Palacios keert terug met mooie prijs op zak: ‘Fantastisch voor hem'

TILBURG - Diego Palacios speelde in 2019 al acht wedstrijden, maar in het shirt van zijn club Willem II was hij nog niet te zien. De jongeling nam deel aan het Zuid-Amerikaans kampioenschap voor spelers onder 20 jaar. Met Ecuador pakte hij de titel, als kampioen keert hij na dit weekend terug naar Tilburg.

Trainer Adrie Koster is blij met de terugkeer van de negentienjarige linksback, maar is vooral ook blij voor de speler zelf. “We hebben het op een afstand gevolgd. Hij heeft het gewoon heel goed gedaan. Hij zat in het elftal met beste spelers van het toernooi. Dat is ook een teken dat hij het goed heeft gedaan. En hij is kampioen geworden daar, dat is voor hem fantastisch.”

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van het team van het toernooi.





Wisselingen

Tijdens zijn afwezigheid werd de positie van linksback ingevuld door Freek Heerkens en Damil Dankerlui. Of Willem II het met Palacios op die positie beter had gedaan? “Dat weet je niet, hij was er niet. We hebben wedstrijden gewonnen en wedstrijden verloren. Natuurlijk is het lekker als zo’n speler erbij is. Maar je moet het doen met de spelers die er wel zijn.”

“Ik geef niet te veel aandacht aan spelers die we niet hebben door blessures of interlands. Je moet het doen met spelers die je tot je beschikking hebt”, aldus Koster.

Voordeel

Het is niet zo dat Koster Palacios liever in Tilburg had gehouden, voor de Zuid-Amerikaan is het een goede leerschool geweest. “Voor zo’n speler is het fantastisch dat hij uitgenodigd wordt, dat hij wedstrijden kan spelen op dat niveau. Het geeft een hoop ervaring, hij speelt ook een flink aantal wedstrijden in korte tijd. Uiteindelijk kun je als Willem II zijnde daar ook je voordeel mee doen. Daar hopen we op.”

De Willem II-trainer sprak Palacios nog niet nadat hij afgelopen weekend de titel won. Dat zal begin volgende week gebeuren. De tiener sluit aan voor de dubbele ontmoeting met AZ. “Dan is hij zeker terug, begin volgende week voegt hij zich weer bij de selectie.”