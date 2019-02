Deel dit artikel:













Mannen met baarden overvallen Aldi in Tilburg Twee (jonge) mannen plegen overval op Aldi in Tilburg (Foto: Fons Hendriks)

TILBURG - In Tilburg is vrijdagavond rond de klok van half negen de Aldi aan het Verdiplein overvallen door twee jongemannen. Beiden waren helemaal in het zwart gekleed en beiden hadden een baardgroei waarvan één rossig.

Geschreven door Jacky Goossens

Na de overval maakten de twee mannen zich uit de voeten en renden weg richting wijkcentrum de Ypelaer. Ze hebben een greep in de kassa gedaan, maar of ze ook daadwerkelijk iets buit hebben gemaakt, is niet duidelijk. Voor zover bekend is er geen geweld gebruikt bij de overval. De politie doet onderzoek en bekijkt camerabeelden. Mensen die mogelijk iets hebben gezien of informatie hebben, wordt verzocht contact op te nemen: 0900-8844 of 112.