Steven Brunswijk knock-out geslagen in boksring Steven Brunswijk werd knock-out geslagen (Foto: Omroep Brabant).

TILBURG - Tilburger Steven Brunswijk werd vrijdagavond door fitnessmodel Kaz van der Waard knock-out geslagen. De wedstrijd was onderdeel van ‘Boxing Influencers’ in Almere. Dit is een evenement waar bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen in de ring.

Geschreven door Eva van der Weele

Brunswijk had het zichtbaar moeilijk tussen de touwen. Eerst kreeg hij een poeier van een linkse op zijn kaak die hem deed wankelen. Kaz van der Waard zag zijn kans schoon toen Brunswijk met zijn rug tegen de ring stond. Hij gaf de Tilburger een rechtse hoek en het lichtje ging uit. In zijn val in de touwen kreeg Brunswijk er een tweede rechtse bovenop die hem definitief knock-out bracht. De scheidsrechter kwam tussenbeide om erger te voorkomen.