Hossanastemming bij RKC Waalwijk verdwenen na nederlaag: 'Van onszelf verloren'

Fred Grim wilde na afloop niks weten van een sprookje dat ruw is geëindigd . Op de vraag of hij met zijn team na vijf zeges weer terug op aarde was, reageerde hij: "Ik vind dat een domme vraag. Er is nooit sprake geweest van een sprookje. Feit blijft wel dat dit een onnodige nederlaag was."

'We hadden moeten scoren'

Ook Henrico Drost sprak na afloop van een 'domme' nederlaag. "Je raakt de paal, lat en geeft gewoon een doelpunt weg door dom balverlies. We hadden een goede slag kunnen slaan, maar dat hebben wij helaas nagelaten.

'Verloren van onszelf'

Na afloop was Fred Grim vooral pissig op zijn eigen team. "Het blijft vooral zonde. Dit was totaal onnodig. Wij hebben niet verloren van Almere City, maar van onszelf. De enige kans die City krijgt in de eerste komt door ons. Deze nederlaag komt wel even binnen."





In de stand om de derde periode staat MVV Maastricht nu eerste, terwijl de Waalwijkers gezakt zijn naar de derde plek. "We hadden hier een geweldige slag kunnen slaan. Maar er is nog verloren. Volgende week moeten wij weer volle bak in Volendam", aldus Grim.