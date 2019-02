Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Buurt klaagt over verkeersoverlast, politiecontrole bewijst hun gelijk Foto: ANP

BREDA - Bewoners van de Dr. Struyckenstraat in Breda klaagden de afgelopen tijd over verkeersoverlast in hun omgeving. De politie besloot daarom tot een verkeerscontrole en die had effect.

Geschreven door Ronnie Vermonden

Liefst vijftig mensen werden op de bon geslingerd vrijdag. De meeste boetes werden uitgedeeld omdat inzittenden geen gordel om hadden: 25 keer. Zeven mensen kregen een bon omdat ze hun mobiele telefoon vasthielden tijdens het rijden. Vier mensen werden betrapt op het rijden zonder rijbewijs en één automobilist moest zijn rijbewijs inleveren omdat hij nog openstaande boetes moest betalen.