Cremeren of begraven? De Brabander heeft een duidelijke voorkeur: 'Weg is weg!'

Het merendeel van de bezoekers was het zaterdag eens: na overlijden wilden zij gecremeerd worden. "Op de een of andere manier is het tijdens een begrafenis altijd slecht weer en koud", vertelt een van de bezoekers. "Daar heb je bij een crematie minder last van." "Het idee dat je onder de grond ligt, vind ik doodeng! Al merk je daar dan natuurlijk vrij weinig meer van", zegt iemand anders. "Met een graf ben je afhankelijk van mensen die het onderhouden en ik ben bang dat er op een gegeven moment niemand komt en het er dan verlaten bij ligt", zegt weer een andere bezoeker.

Dat veel mensen in Brabant kiezen voor een crematie is volgens uitvaartorganisatie Monuta opvallend omdat de kosten voor begraven lager zijn dan in de rest van het land. In Limburg worden in verhouding nog meer mensen gecremeerd dan in Brabant, namelijk 87 procent. Ook in Drenthe (79 procent) en Utrecht (75 procent) is het aantal relatief hoog.

Aantal crematies en begrafenissen per provincie





In 2018 zijn 72 procent van de mensen die in Brabant zijn overleden, gecremeerd. Dat zijn zo’n 16.500 mensen. In heel Nederland werd gemiddeld 64 procent van de overledenen gecremeerd. Vaak geven mensen voor hun overlijden aan of ze begraven of gecremeerd willen worden. Als dat niet het geval is, is het aan de nabestaanden om een keuze te maken. Maar dan moeten er wel mensen zijn die uitvaart regelen voor een overledene. Dat blijkt volgens Monuta vooral bij alleenstaande ouderen een probleem te zijn.

Alleenstaande ouderen

Door de groei van het aantal alleenstaande ouderen is het volgens Monuta steeds lastiger om een opdrachtgever voor hun uitvaart te vinden. “Wij vinden het belangrijk en zien het als onze taak om een waardig afscheid te organiseren voor iedereen. Dat start met het contact met een opdrachtgever,” zegt Roos Zwetsloot, directeur Uitvaartzorg Monuta. “Het kan zijn dat de overledene geen actieve relaties meer had. Daarom is het van belang om al in leven hierover te praten en oog te hebben voor de ouderen in onze maatschappij”, aldus Zwetsloot.

Daarnaast is het ook voor de uitvaartverzekering belangrijk om een opdrachtgever voor de uitvaart te hebben. Zij keren namelijk alleen uit als er een begunstigde, vaak de opdrachtgever van de uitvaart, is benoemd. Zeven van de tien Brabanders heeft een uitvaartverzekering afgesloten.

Griepepidemie

Het aantal overledenen in Nederland is wederom gestegen. De meest opvallende ontwikkeling in 2018 was het hoge aantal overledenen van januari tot april. Dat is een gevolg van de langdurige griepepidemie tijdens die maanden.