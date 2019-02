Wat betekent deze lente in de winter voor onze flora en fauna?

EINDHOVEN - Echt uitzonderlijk is het niet, hoge temperaturen in de wintermaand februari. Maar dat de zon ’s morgens om 10 uur al zóveel kracht heeft, mag je volgens boswachter Frans Kapteijns wél vrij bijzonder noemen.

“Het wordt een schitterende dag”, daarmee begint Casper Hootsen van Weer.nl zijn weerbericht. Het hele weekend is het zonnig met een aangename temperatuur van rond de 15 graden. Kortom, gooi de ramen en deuren open en geniet van het eerste lenteweekend van dit jaar. Maar is de natuur net zo blij met de warmte als wij?

Citroenvlinders en lieveheersbeestjes fladderen eerder rond

We vroegen het boswachter Frans Kapteijns. Volgens hem moeten we ons in ieder geval geen zorgen maken. “De natuur voegt zich naar de omstandigheden en maakt gebruik van hoe het is. Zo zullen bijvoorbeeld de citroenvlinders en lieveheersbeestjes zich eerder laten zien. Ook zie je dat de krokusjes al in bloei staan en dat het speenkruid aan het groeien is. Er zijn zelfs al vogels die nestjes aan het bouwen zijn en van zich laten horen. Maar mocht de temperatuur straks weer gaan dalen, dan zul je zien dat ze zich terugtrekken totdat de temperatuur weer gaat oplopen.”

Ook wel wat zorgen

Het enige waar Frans zich een beetje zorgen over maakt, is de waterflora- en fauna. “De poelen en plassen zitten nog steeds niet op de kwaliteit en waterstand zoals die hoort. Door deze hoge temperaturen verdampt het water sneller en dat zou een ongunstig effect op al het waterleven kunnen hebben. En tja, dat de zon al zó vroeg in de ochtend zó warm is, zegt ook wel wat over de klimaatverandering, daar kun je niet omheen.” Desondanks, zo zegt Frans eerlijk, gaat hij net zoals iedereen genieten van het weer.

