Jaguarwelpje Mango speelt voor het eerst buiten [VIDEO]

Toen het deurtje naar het hok open ging, vond Mango, zoals het welpje heet, het nog allemaal reuzespannend. Maar toen het dier eenmaal de stap had gezet, was het rennen en spelen geblazen.

Bekijk de video en lees daarna verder:





De geboorte van het welpje was een verrassing voor de dierentuin. “We hadden niet verwacht dat er een jong zou komen, dus we zijn hier heel blij mee”, vertelt verzorger Ivo Damen. “Het gebeurt vaak dat een welpje gedood wordt na de geboorte, dat heeft te maken met stress die de moeder ervaart. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat er veel rust was na de geboorte.”

Bijzondere kleur

De zwarte kleur van Mango maakt de geboorte extra bijzonder. “Een zwarte jaguar komt zowel in het wild als in gevangenschap nauwelijks voor”, vertelt Damen. Dat is voor veel mensen ook een reden om te komen kijken. “Toen ik las dat welpje vandaag naar buiten mocht, ben ik meteen gekomen om een foto te maken”, vertelt een bezoekster.

En ze is niet de enige een mooi plaatje wilde maken. Veel mensen kwamen met een camera naar de dierentuin. Maar het maken van het perfect plaatje, bleek niet makkelijk. “Hij is erg bewegelijk, dus als ik mijn camera scherp gesteld heb, is hij alweer weg.”

Bij de dierentuin is al eerder een welpje geboren, maar die overleefde het niet. Des te blijer zijn ze met de komst van Mango. “We hopen dat er nog meer welpjes komen, maar dat is natuurlijk aan de jaguars zelf of ze daar zin in hebben”