Met 40 kilometer per uur over de snelweg: bestuurder onder invloed van drugs

BERGEN OP ZOOM - Een 35-jarige man uit Hove is vrijdagnacht aangehouden op het Boerhaaveplein langs de A58 voor rijden onder invloed van drugs. Hij heeft cocaíne gebruikt en wiet gerookt. De man reed zwalkend over twee rijbanen over de A58 bij Krabbendijke.

Hij reed tussen de 40 en 110 kilometer per uur op de snelweg. Daardoor kreeg de politie een melding van vreemd rijgedrag. De politie zette de achtervolging in, maar de man had niet door dat de politie zijn aandacht trekt met zwaailichten en sirenes.

Voor knooppunt De Markiezaten reed de verdachte zijn auto vast in de berm. Daardoor kon de politie de man uit de auto halen. Volgens de politie was hij in de war en drijfnat van het zweet. De man is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Drugs uit jaszak

In het ziekenhuis rolden twee zakken met gedroogde hennep en twee kleine gripzakjes met cocaïne uit zijn jaszak. De drugs is in beslag genomen. Hij is aangehouden voor verhoor en zit vast.