Mathieu van der Poel evenaart unieke prestatie Sven Nys met dominantie in Superprestige

MIDDELKERKE - Wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel heeft zoals verwacht ook de laatste cross in de Superprestige te winnen. Daarmee heeft Van der Poel alle acht Superprestiges gewonnen dit seizoen en evenaart hij Sven Nys, die dit in 2007 wist klaar te spelen.

Nys besprak zijn toen nog unieke prestatie in de docureeks 'De Flandriens van het veld'. "Ik had toen maar één doel: als ik ze alle 8 win, dan spreken de mensen daar over 10 jaar nog over", blikt Nys in de documentaire terug op die stunt. "Bij mij speelde er maar één gedachte: 8 keer op 8 winnen, dat doet niemand mij nog na."

De Belg Nys had dus geen rekening gehouden met Mathieu van der Poel. De wereldkampioen was in het seizoen 2016-2017 al dichtbij een perfecte Superprestige. De Brabander won toen 7 van de 8 Superprestige-manches.

31e zege

In de eerste ronde moest Van der Poel zaterdag door een foutje in de zandbak terrein prijsgeven, maar de 24-jarige veldrijder had niet lang nodig om het gaatje te dichten. Het is alweer de 31e zege van Van der Poel deze winter.