Wedkantoren weten het zeker: ‘NAC maakt geen schijn van kans tegen Ajax’

Een historisch hoge quotering. Ter vergelijking: een Engelse vierdedivisionist, Newport County, heeft een lagere quotering voor de wedstrijd met Manchester City. De wedkantoren schatten de kans dus hoger in dat Newport County van Manchester City wint, dan NAC van Ajax.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ook bij de vorige editie waren de quoteringen zeer hoog. NAC speelde thuis tegen Ajax, maar volgens de wedkantoren kreeg je toen meer geld wanneer de Bredanaars met 1-0 van Ajax zouden winnen, dan wanneer de Amsterdammers met een 0-7 overwinning van het veld zouden stappen.

2007

Van een overwinning van de Bredanaars op Ajax kun je dus wel rijk worden, mocht je wat geld inzetten. Al is die kans dus niet zo groot. NAC won voor het laatst in 2007 op bezoek bij Ajax toen er met 1-3 gewonnen werd. In totaal gingen vier keer de drie punten mee terug naar Breda.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Edwin de Graaf namens NAC in duel met Ajacied Thomas Vermaelen (foto: VI Images)

Uitbalans

De hoge quotering is op vele manieren te verdedigen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar hoe NAC presteert in uitwedstrijden dit seizoen. Dat biedt weinig hoop voor de Bredanaars. In de tien wedstrijden die NAC dit seizoen speelde op vreemde bodem werd er niet één keer gewonnen. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag behaalde zelfs maar twee schamele punten. Bovendien scoorde NAC maar zes keer in die tien duels en kreeg het maar liefst 28 doelpunten tegen.

NAC in uitduels gedurende dit seizoen:

AZ: 5-0

Feyenoord: 4-2

VVV-Venlo: 3-0

FC Utrecht: 2-1

ADO Den Haag: 1-1

FC Emmen: 3-0

FC Groningen: 5-2

PEC Zwolle: 0-0

Willem II: 2-0

De Graafschap: 3-0

NAC speelt zondagmiddag om 12.15 uur tegen Ajax. Het wedstrijdverloop wordt live bijgehouden op onze site.