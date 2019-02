NAC moet schade beperkt houden: Dusan Tadic maakt er 4-0 van [LIVE]

AMSTERDAM - Hekkensluiter NAC neemt het om 12.15 uur op tegen Ajax. De ploeg van Mitchell van der Gaag won voor het laatst in 2007 in Amsterdam en zal vandaag vooral een goed gevoel willen overhouden aan het treffen met de nummer twee van de eredivisie.

TUSSENSTAND

Ajax - NAC: 4-0

'38 Dusan Tadic (p)

'53 Kasper Dolberg

'60 Nico Tagliafico

'67 Dusan Tadic

Mitchell van der Gaag stelde opnieuw vijf verdedigers op, waarmee NAC voor de winterstop succes wist te boeken en zeven punten wist te behalen. De trainer van de hekkensluiter van de eredivisie liet Dorian Dervite in het centrum van de verdediging debuteren. In de beginfase had Ajax zoals verwacht veel de bal, NAC probeerde met snelle aanvallers te gokken op de counter.

Na dertien minuten kreeg de thuisploeg de eerste echte grote kans toen Donny van de Beek in het vijfmetergebied mocht draaien en schieten. Zijn schot belandde op de paal, waarmee NAC dus goed wegkwam.

Na negentien minuten klonk er een golf van opluchting in de Johan Cruijff Arena toen doelman Onana de bal maar net voorbij Kastaneer schoot, daarmee beging de goalie bijna dezelfde fout als vorige week in het duel met Heracles.

Kastaneer kreeg nog de grootste NAC-kans in de eerste helft, toen een voorzet van El Allouchi van richting werd veranderd, kwam de bal recht in de voeten van de spits. Die had net te veel tijd nodig en zag zijn schot worden geblokt door Onana. Even later is het Van Anholt die bijna voor de 0-1 zorgt door een voorzet in een keer op de slof te nemen.

Ajax kwam na 38 minuten spelen op voorsprong, nadat een vrije trap van Schone in de muur werd geschoten. Maar blijkbaar werd er bij die actie hands gemaakt door debutant Dervite, waardoor de VAR ingreep. Ajax kreeg en penalty en Tadic benutte de uitgelezen mogelijkheid.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Na rust kreeg NAC de eerste mogelijkheid, maar het afstandsschot van Nijholt zorgde niet voor het gevaar. Een paar minuten later konden de plannen van NAC terug in de kast, toen Dolberg de voorsprong van Ajax wist te verdubbelen: 0-2. Ajax bleef druk zetten en schoot na een uur spelen eerst op de paal, alvorens Tagliafico een voorzet van Ziyech wist binnen te lopen en de thuisploeg zo op een 3-0 voorsprong zette.

Daarmee was het verzet van NAC definitief verbroken. Want ook de vierde Amsterdamse treffer liet niet lang op zich wachten, nadat Van Leer een schot van Ziyech nog wist te pareren, was Tadic er als de kippen bij om de 4-0 binnen te schieten.