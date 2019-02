Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man rijdt met zijn scootmobiel het water in De man reed met zijn scootmobiel in de oude karpervijver (Foto: SQ Vision Mediaprodukties)

HELENAVEEN - Een bejaarde man is zaterdagmiddag in Helenaveen met zijn scootmobiel in het water gereden. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Marlou van den Broek

De man raakte te water in de oude karpervijver. Hij raakte licht onderkoeld.