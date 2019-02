Deel dit artikel:













Vrienden herdenken man (25) die omkwam op A59 bij Sprang-Capelle Op de A59 verongelukte vrijdagmiddag een 25-jarige man (Foto: FPMB)

SPRANG-CAPELLE - In het weiland naast de A59, waar een 25-jarige Rotterdammer vrijdagmiddag verongelukte, hebben vrienden bloemen neergelegd om hem te herdenken. Volgens getuigen reed de jonge man kort voor zijn ongeluk 'onbesuisd' over de snelweg, zo liet de politie weten. Iets na middernacht reed het slachtoffer achterop een vrachtwagen en vloog zijn auto in brand.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Zo'n twintig jongeren stonden zaterdagmiddag rond 17:00 uur samen op de plek van het ongeval: de A59 bij Sprang-Capelle. In het weiland naast de snelweg hebben zij samen bloemen neergelegd om hun vriend te herdenken. Onbesuisd

Getuigen verklaarden tegenover de politie vrijdag dat zij de auto van het slachtoffer kort voor de aanrijding met hoge snelheid over de A59 zagen rijden. Hij haalde daar zigzaggend verschillende auto’s links en rechts in. De politie laat weten dat het onbesuisde rijgedrag mogelijk leidde tot de dodelijke aanrijding. De weg was tot ongeveer halfelf vrijdagochtend dicht voor onderzoek.