Michael van Gerwen wint al weer vierde toernooi van het jaar, andere Brabanders stellen teleur

WIGAN - Michael van Gerwen is niet te stoppen. Nadat hij zaterdagmiddag al tijdens Players Championship 3 een negendarter gooide, heeft de darter uit Vlijmen ook het toernooi nog gewonnen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Ian White (8-5).

En daarmee heeft Van Gerwen alweer zijn vierde toernooi van het jaar gewonnen. Na het gewonnen WK, The Masters en de Players Championship 1, kan 'Mighty Mike' ook PC 3 op zijn palmares bijschrijven. Het was opnieuw een goede dag voor Van Gerwen, die eerder op de middag al een negendarter gooide.

Bekijk hieronder de beelden van de negendarter.

LEES OOK: Michael van Gerwen gooit opnieuw negendarter tijdens Players Championship [VIDEO]

Van Gerwen bereikte de finale door achtereenvolgend Ryan Searle, Ross Smith, Jamie Hughes, Dimitri van den Bergh, Gavin Carlin en Mervyn King te verslaan. In de finale kwam Van Gerwen Ian White tegen. De drievoudig wereldkampioen won uiteindelijk met 8-5 waarin Van Gerwen onder meer een 12-darter gooide en een 170-finish wist uit te gooien.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Mario Robbe, Benito van de Pas en Jelle Klaasen stelden alle drie teleur. De Brabanders werden in de eerste ronde al uitgeschakeld, waardoor voor hen PC 3 wel heel vlug voorbij was. Robbe verloor van Adrian Lewis (6-2), Van de Pas was niet opgewassen tegen Jamie Lewis (6-4) en Klaasen verloor van Ronnie Huybrechts (6-3).

Morgen komen alle vier de Brabanders opnieuw in actie in Wigan, als de Players Championship 4 op het programma staat.