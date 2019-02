Deel dit artikel:













Willem II kijkt al vroeg tegen een achterstand aan, Bryan Linssen scoort [LIVE] Willem II op bezoek bij Vitesse (foto: VI Images).

ARNHEM - Na twee nederlagen op rij is Willem II afgezakt naar plek elf in de eredivisie. Toch is de aansluiting bij het linkerrijtje nog dichtbij voor de ploeg van Adrie Koster. Daarvoor moet wel gewonnen worden op bezoek bij Vitesse, de nummer vijf van de eredivisie. Volg het duel hieronder LIVE.

Geschreven door Job Willemse

TUSSENSTAND

Vitesse - Willem II: 1-0 De Tilburgers kregen op bezoek bij Vitesse de eerste kans van de wedstrijd toen Aras Özbiliz naar binnen trok en uit kon halen. Zijn zwabberbal werd gepakt door doelman Eduardo. Kort daarna kreeg Alexander Büttner de eerste kans voor Vitesse. Niet veel later is het alsnog raak. Bryan Linssen scoort. De aanvoerder van Vitesse maakt de 1-0. De kleine aanvaller springt hoger dan Freek Heerkens en knikt binnen. Na een kwartier spelen komt er een aardige kans voor Alex Isak, zijn schot vanuit kansrijke positief wordt op het laatste moment geblokt door Vitesse-verdediger. LEES OOK: Willem II-verdediger Diego Palacios keert terug met mooie prijs op zak: ‘Fantastisch voor hem' DE OPSTELLINGEN