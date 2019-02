Willem II weet niet meer wat winnen is: derde nederlaag op rij voor Tilburgers

ARNHEM - Willem II heeft geen aansluiting kunnen vinden met het linkerrijtje in de eredivisie. De ploeg van Adrie Koster verloor voor de derde keer op rij door op bezoek bij Vitesse met 3-2 ten onder te gaan. De Tilburgers moeten nu weer naar beneden kijken, waar het gat met plek zestien maar drie punten bedraagt.

De Tilburgers kregen op bezoek bij Vitesse de eerste kans van de wedstrijd toen Aras Özbiliz naar binnen trok en uit kon halen. Zijn zwabberbal werd gepakt door doelman Eduardo. Kort daarna kreeg Alexander Büttner de eerste kans voor Vitesse. Niet veel later is het alsnog raak. Bryan Linssen scoort. De aanvoerder van Vitesse maakt de 1-0. De kleine aanvaller springt hoger dan Freek Heerkens en knikt binnen.

Willem II had moeite om tot kansen te komen in Arnhem en na twintig minuten spelen kreeg Vitesse weer een grote kans. En weer mocht de kleine Linssen koppen, ondanks de aanwezigheid van de veel langere Thomas Meissner. Tot opluchting van de vele aanwezige Willem II-fans ging de bal naast.

Meteen na rust kreeg de thuisploeg een paar enorme kansen. Eerst kopte Dauda van dichtbij naast. Daarna mocht Linssen alleen op doelman Timon Wellenreuther af. De Duitse goalie bleef rustig en pakte de inzet.

Snelle aansluitingstreffer

Het eerste kwartier na rust was duidelijk voor Vitesse. De ploeg was nadrukkelijk op zoek naar een tweede treffer. Het gaf Willem II wat ruimte voor uitbraken, maar daarin was de ploeg van Koster (te) slordig. Maar na een uur spelen kwas de ploeg van Adrie Koster alsnog op een 2-0 achterstand als Martin Odegaard de bal via een Willem II-been achter Wellenreuther kreeg. Vervolgens was het weer Willem II dat goede kans op de aansluitingstreffer kreeg, toen Özbiliz een schot vanaf de rand van de zestien mocht lossen. Het was doelman Eduardo die er nog met de vingertoppen aan zat.

Niet lang daarna kwam de hoop bij Willem II terug toen Alexander Isak de aansluitingstreffer kon aantekenen. Willem II kreeg daarna nog verscheidene kansen. Een vrije trap van Özbiliz werd net uit de hoek getikt en een voorzet van Heerkens vloog bijna in een keer in het doel.

Terug in de wedstrijd

Maar na 80 minuten kwam Vitesse dan toch op een 3-1 voorsprong. Een heuse scrimmage ging vooraf aan de goal, en uiteindelijk was het Max Clark die vanuit een corner de bal achter Wellenreuther kon werken. Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld zou je zeggen. Maar opnieuw komt Willem II terug in het duel als Vangelis Pavlidis er als de kippen bij is en een schot dat van de paal terugkeert binnen weet te schieten.

De ploeg van Adrie Koster zette nog flink aan in de slotfase van de wedstrijd en vocht voor het punt. Het mocht uiteindelijk niet baten en Willem II verloor dus voor de derde keer op rij.

EINDSTAND

Vitesse - Willem II: 3-2

'5 Bryan Linssen

'59 Martin Odegaard

'62 Alexander Isak

'79 Max Clark

'84 Vangelis Pavlidis