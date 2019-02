Klaas Dijkhoff is de Knoergoeie Brabander van 2019: 'Een geweldige eer' [VIDEO]

UDEN - Klaas Dijkhoff mag zich de ‘Knoergoeie Brabander van 2019’ noemen! De fractievoorzitter van de VVD uit Breda kreeg de titel zaterdagavond tijdens de pronkzitting in Uden uitgereikt door carnavalsstichting De Knoerissen.

Elk jaar tijdens de pronkzitting zetten De Knoerissen een Brabander in het zonnetje die zich inzet voor carnaval. De pronkzittingen zijn al vijftig jaar traditie in Uden. Tonpraters, dans, muziek en optredens van oud prinsen zorgen voor een feestelijke aanloop naar carnaval.

Dijkhoff is opgenomen in het genootschap van Knoergoeie Brabanders. Hij is erg blij met de titel en trakteerde het publiek op een toespraak mét verwijzingen naar carnavalsliedjes.









"Ik vind het fantastisch en een geweldige eer", zei Dijkhoff. "Alleen één probleem met deze titel: het is moeilijk om bescheiden te blijven. Zo'n ego komt langzaam op gang, ja maar dan, ja maar dan. Dan ben je zo blij met jezelf dat al die handjes voor jou de lucht in gaan. Dat die sanseveria speciaal voor jou gaat staan als je binnenkomt." Tel de liedjes maar.

Knoergoeie Brabanders

Frank Lammers, Guus Meeuwis en Addy van den Krommenacker gingen Dijkhoff al voor. De Knoerissen prijzen Dijkhoff dit jaar onder andere voor zijn feitenkennis, zijn met humor doordrenkte wijze van debatteren en zijn zachte G. Aan de Knoerissen laat hij weten dat hij trots is op die zachte G. "In het verleden hebben sommige politieke coaches me geadviseerd om mijn accent af te leren. Waarom zou ik mezelf in een modelletje laten proppen?"

Volgens De Knoerissen loopt Dijkhoff niet weg voor een feestje, en dat is dan ook gelijk een volgende reden waarom hij de titel heeft gekregen. "Ik nodig mensen liever uit om carnaval mee te vieren dan dat ik het uitleg. Er hangt tijdens carnaval een sfeer van verbroedering, iedereen is vrolijk en kan net wat meer hebben dan anders." Uden staat over twee weken in ieder geval op zijn agenda.