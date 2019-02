Brand verwoest huis in Almerk, man opgepakt

Er was veel rookontwikkeling tijdens de brand. De Veiligheidsregio adviseerde daarom om uit de rook te blijven. Een bewoner moest in de ambulance behandeld worden omdat hij rook had ingeademd. Het huis is zwaar beschadigd. Van het dak is bijvoorbeeld weinig over.





De woning is door de brand zwaar beschadigd (Foto: Persbureau Midden Brabant)





Bij het ontstaan van de brand werd een Burgernetmelding verstuurd waarin verzocht werd uit te kijken naar een vermiste man uit dezelfde straat. Het zou gaan om een man van 31 jaar, 1.80 meter lang met een snor gekleed, in legerkleding. De man werd enige tijd later gevonden en volgens ooggetuigen door politieagenten meegenomen naar het bureau. Vermoedelijk heeft hij iets te maken met het ontstaan van de brand.