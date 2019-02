Deel dit artikel:













Uitslaande woningbrand in Almkerk; brandweer rukt uit (Foto Persbureau Midden Brabant)

ALMKERK - In een woning aan de Voorstraat in Almkerk woedt een uitslaande brand. De brandweer is uitgerukt. Er werd na het uitbreken van de brand een Burgernetmelding verstuurd. De vermiste man werd binnen enkele minuten gevonden.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Het zou gaan om een grote uitslaande brand in een woonhuis. Er zijn geen mensen meer in het pand aanwezig. Er is veel rookontwikkeling. De Veiligheidsregio adviseert om uit de rook te blijven. Bij het ontstaan van de brand werd een Burgernetmelding verstuurd waarin verzocht werd uit te kijken naar een vermiste man uit dezelfde straat. Het zou gaan om een man van 31 jaar, 1.80 meter lang met een snor gekleed in legerkleding. De man werd enige tijd later gevonden. Wat het verband is met de brand, is niet bekend.