Op zoek naar benzine steekt Roosendaler de A59 over en wordt aangereden (Archieffoto)

RAAMSDONK - Een 23-jarige Roosendaler is zondagochtend goed weggekomen toen hij op de A59 bij Raamsdonk werd aangereden door een auto. De man was samen met een vriend rond kwart voor zeven met zijn auto stilgevallen in de omgeving van de afslag naar de A27.

Geschreven door Corné Verschuren

Op zoek naar benzine stak de Roosendaler de weg over en werd door een auto aangereden. De 53-jarige bestuurder uit Tilburg kon de voetganger niet meer ontwijken. De Roosendaler is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleken zijn verwondingen mee te vallen.