Vijf mannen opgepakt na vondst flinke partij drugs in loods Bergen op Zoom Archieffoto

BERGEN OP ZOOM - In een loods aan de Kruisakkers in Bergen op Zoom is donderdag een flinke partij drugs gevonden. Vier mannen die in de loods aan het werk waren, zijn aangehouden. De verdachten zijn drie Bulgaren (22, 34 en 37 jaar) en een 32-jarige man uit Den Haag. Zondagochtend is er nog een 34-jarige Bergenaar aangehouden.

Geschreven door Corné Verschuren

Op verschillende plekken in de loods vond de politie in totaal 27 kilo hennep, 315 gram hasj en een zakje cocaïne. De politie nam verder een C2000- signaalverstoorder, sealapparaat, bankpassen, enkele telefoons en een kweekmateriaal in beslag. Alle verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Die mag met de buitenwereld niet inhoudelijk over de zaak praten. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.