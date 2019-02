Deel dit artikel:













Een middagje kickboksen met wereldkampioen Verhoeven, Rico wil Nederland fitter maken Rico doet de work outs voor (Foto: Collin Beijk) (Foto: Collin Beijk)

EINDHOVEN - Het reizende kickbokscircus van Rico Verhoeven is zondag neergestreken in sporthal Meerrijk in Eindhoven. Zo’n tweehonderd kickboksers in spe en gewone sportievelingen hadden zondag een kaartje bemachtigd voor de The Winners Workout-clinic. Met als imposante docent niemand minder dan wereldkampioen Rico Verhoeven.

Geschreven door Corné Verschuren

Verhoeven ontwikkelde een training voor niet-professionele sporters. Deze The Winners Work Outs zijn er voor elk niveau, belooft de wereldkampioen. Hij heeft ook een speciale app ontwikkeld. In de sporthal linedancen de deelnemers mee op de commando's van Verhoeven.



Beau van Halderen uit Sint Willebrord kickbokst bij Lifestyle13 in Fijnaart en volgde Rico's aanwijzingen op de voet. “Ik kijk met een goed gevoel terug op de training en de work outs. Ik heb de app al gedownload. Ik ben er nog fitter en sterker door geworden.” Na afloop van de clinic nam Rico alle tijd om vragen te beantwoorden, op de foto te gaan of om een handtekening op een shirt te zetten.