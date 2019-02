NAC-spits Gervane Kastaneer ziet grote kans nog vaak voorbij komen: 'Die moet er gewoon in'

De spits van NAC zal het moment nog vaak terug zien komen in zijn gedachte. “Die kans moet er gewoon in”, zegt Kastaneer daar zelf over. “Ik was verrast dat die bal voor me voeten lag. Ik moest meteen uithalen, maar de doelman pakte die bal goed.”

Vertrouwen

Zo’n moment heeft invloed op het verloop van de wedstrijd, vindt ook NAC-trainer Mitchell van der Gaag. “Het wil niet zeggen dat je gaat stunten als die bal er wel ingaat, maar het kan wel een bepaald vertrouwen geven aan de ploeg. Het zou alleen wel een bevestiging zijn van het goede spel in de eerste helft.”

In de tweede helft gaf NAC het volledig uit handen. Waar de rust nog gehaald werd met een minimale 1-0 achterstand, stond er een goed uur later een pijnlijke 5-0 op het scorebord. “We krijgen gewoon kutdoelpunten tegen”, zegt Kastaneer daarover. “Maar daar moeten we scherp op zitten. We hadden die paar kansen in de eerste helft moeten benutten. Dit zijn wel harde cijfers”, doelt de spits van NAC op de pijnlijke nederlaag.

Het overkomt NAC dit seizoen wel vaker dat het na een achterstand volledig in elkaar zakt. "Maar het ligt ook aan de tegenstander", stelt Van der Gaag, die verder wel een lichte positieve ontwikkeling ziet. "We rechten onze rug wel en krijgen nog wat kansjes, ook al is het al een gelopen koers", doelt de trainer op onder meer de kans van Ramon Pascal Lundqvist in de slotfase van het duel.

Teren op eerste helft

Ook voor doelman Benjamin van Leer was het een middag om snel te vergeten. De goalie wordt dit seizoen gehuurd van Ajax, maar mocht dus vijf keer vissen in de Johan Cruijff Arena. “We moeten teren op de goede eerste helft, maar we gaan de beelden bekijken deze week en dan gaan we weer verder."

De eerste Amsterdamse goal kwam voort uit een benutte strafschop van Dusan Tadic. Van Leer kent de Serviër nog van de voorbereiding, maar hij wist niet welke hoek hij zou kiezen. “Dat weet je bij Tadic nooit”, zegt hij met een lach. “Het was een mix van gevoel en kijken hoe hij liep, maar hij schiet ze er overal in.”

