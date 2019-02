'Holy shit man! Ik heb in dat tenue gespeeld!'

TILBURG - Hockeyer en van oorsprong Goirlenaar Arjen Lodewijks bewijst dat je nooit te oud bent om op hoog niveau te debuteren. Afgelopen vrijdag speelde hij op 28-jarige leeftijd zijn eerste hockeyinterland. Tegen Valencia in het kader van de Pro League (3-3). Omroep Brabant sprak zondagmiddag met hem.

Het zat er misschien al wel een beetje aan te komen, maar toen hij afgelopen zomer van zijn HC Den Bosch-coach Eric Verboom hoorde dat bondscoach Max Caldas had gebeld was het ineens realiteit: hij mocht mee gaan trainen met het nationaal elftal. Maar waarom nu pas?

Arjen: “Och, ik weet het niet. Misschien ben ik een beetje een laatbloeier. Ik ben ook pas op mijn 12e gaan hockeyen en rond mijn 18e/19e op een hoger niveau gaan spelen. Vanaf het moment dat ik in Tilburg overgangsklasse ging hockeyen, ging het balletje rollen.”

Als je zo doorgaat, komt dat belletje wel

Na Tilburg was HC Den Bosch het volgende station. Daar liepen genoeg mensen rond die in hem een goede kandidaat voor het Nederlands team zagen: “Jaja, dat werd inderdaad wel door verschillende mensen gezegd: ‘nou Ari, als je zo doorgaat dan komt dat belletje (van bondscoach Max Caldas) vast wel. En dat is vorig jaar zomer dus ook gebeurd”, legt Arjen uit.”

Holy shit man!

Hij is redelijk nuchter over de toch wel bijzondere wending die zijn leven heeft genomen en dat hij vrijdag in het felbegeerde oranje shirt heeft gehockeyd. “Dat is misschien wel de Brabantse nuchterheid, haha. Maar natuurlijk vind ik het bijzonder. Vergeet alleen niet dat dit zich vorig zomer heeft afgespeeld. Dus dat hele beladene en bizarre heb ik inmiddels wel kunnen verwerken."

"Toen ik het er gisteren met een vriend over had, had ik trouwens wel ineens zoiets van: holy shit man, ik heb vrijdag gewoon in dat tenue gespeeld! En met mannen gespeeld die ik alleen van de tv kende! Dus ik snap nu wel wat mensen bedoelen als ze zeggen dat iets een 'rollercoaster' is. Het is gewoon heel bizar en heel gaaf.”

Eerst ja, toen nee, toen toch ja

Het is geen geheim (meer) dat Arjen in eerste instantie ‘nee’ zei op de vraag van Caldas of hij mee wilde gaan trainen met het Nederlands team. “Nadat we elkaar hadden gesproken -en ik in principe ja had gezegd- stuurde hij mij begin december het programma voor de komende zes maanden."

"Ik vond het nogal wat, vooral in combinatie met mijn werk (gymleraar aan het Koning Willem I College in Den Bosch) en het feit dat mijn vriendin en ik net een huis hadden gekocht. Ik heb hem gebeld en ‘nee’ gezegd. Maar ben daar twee dagen later toch weer op teruggekomen. Mijn vriendin zei: ‘Ari, bel ‘m gewoon en zeg dat mee wilt doen.’ Dat heb ik gedaan en gelukkig kon Max Caldas er wel om lachen. We hebben goede afspraken gemaakt.”

Olympische Spelen

Ook als het gaat om de toekomst, zoals meedoen aan de Olympische Spelen bijvoorbeeld, komt de Brabantse nuchterheid van Arjen om de hoek kijken. "Natuurlijk, daar denk je wel aan, maar ik richt me nu eerst op de korte termijn en de volgende pot met het Nederlands elftal. Die is 5 maart tegen Duitsland. Ik ga pot voor pot leven en hockeyen, niet veel verder kijken en gewoon lekker hockeyen. Ik blijf dezelfde Ari, daar gaat niets aan veranderen.”